Немцы обвиняют Навального в злоупотреблении правом гостя

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых они выразили недовольство поведением и высказываниями Алексея Навального.

Гражданам Германии не понравились нападки российского блогера на бывшего канцлера Герхарда Шредера, которого оппозиционер назвал "мальчик на побегушках у Путина".

Так, Вольфганг Хайнц обвинил Навального, проходящего курс реабилитации в ФРГ, в злоупотреблении гостеприимством, пишет Regnum.

Читатель Вольфрам Зальцер возмутился тем, что правительство ФРГ "заглядывает в рот" Навальному. Основатель ФБК, по мнению Зальцера, "оправдывает неприкрытую ксенофобию". Он напомнил об участии Навального в "русском марше". При этом на Западе он "предпочитает помалкивать об этом", подчеркивает Зальцер.

Ранее Навальный в интервью CBS News выразил сожаление, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное "отравление". По мнению блогера, американский лидер должен был присоединиться к европейским политикам.

Напомним, Навальный в интервью Дудю возложил ответственность за свое отравление на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. Ранее в интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.