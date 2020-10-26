26 Октября 2020
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самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

"Аэрофлот" готов назвать самолет в честь Владислава Крапивина. Но есть условие

"Аэрофлот" готов рассмотреть вопрос о присвоении одному из своих лайнеров имени писателя Владислава Крапивина.
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Напомним, ранее депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских направил соответствующее обращение в адрес авиакомпании. Идею политик почерпнул из интервью невестки знаменитого уральца, которое она дала нашему агентству.

Как говорится в ответе "Аэрофлота" на просьбу депутата (есть в распоряжении Накануне.RU), в компании действует порядок присвоения имен государственных и общественных деятелей воздушным судам. Право отбора и утверждения таких имен принадлежит правлению ПАО "Аэрофлот". При этом вопрос об утверждении имени самолета будет рассмотрен правлением после обращения из Администрации президента РФ, либо полномочного представителя президента или членов Правительства России.

"Наша авиакомпания готова рассмотреть вопрос о присвоении самолету имени Владислава Петровича Крапивина после получения обращения из указанных инстанций", - заверили в "Аэрофлоте".

Напомним, Крапивина не стало 1 сентября этого года. Писатель был похоронен в Екатеринбурге.

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"Аэрофлот" готов назвать самолет в честь Владислава Крапивина. Но есть условие

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Теги: Аэрофлот, Крапивин, писатель, самолет



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