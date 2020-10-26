26 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Байден, Верховная рада (2015) | Фото: rian.com.ua/

Байден назвал Россию самой большой угрозой безопасности США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден (77) в очередной раз заявил, что "Россия представляет наибольшую угрозу безопасности США", а также тем альянсам, в которые входят Штаты (речь, прежде всего, о НАТО).

При этом Байден видит в прохладных отношениях с Китаем пока только конкуренцию, но не исключает, что они могут перейти на тот же уровень, что и с Россией. Его конкурент, республиканец Трамп, напомним, считает главным "врагом" США как раз Китай.

"Я считаю, что наибольшую угрозу нашей безопасности и нашим альянсам создает Россия. Во-вторых, я считаю, что наш главный конкурент — Китай", - заявил Байден в интервью CBS.

Примечательно, что Байден публикации в одних американских СМИ принимает как факты, не подлежащие сомнению, тогда как другие называет фейками. Так, он полностью верит статье New York Times, где говорилось о наградах, получаемых талибами из Москвы за головы убитых американских солдат (хотя информацию опровергли в американских спецслужбах). Но при этом называет заказными материалы в New York Post, где говорится о неприглядных связях Хантера Байдена (сына Джо) с украинскими бизнесменами.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Уже сейчас идет досрочное голосование, которым воспользовались уже несколько десятков миллионов американцев, в том числе действующий президент Дональд Трамп.

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Байден назвал Россию самой большой угрозой безопасности США

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Теги: джо байден, выборы в сша, национальная угроза



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