15 Октября 2020
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Байден, Верховная рада (2015) | Фото: rian.com.ua/

New York Post опубликовала компромат на Байдена, связанный с Украиной

New York Post опубликовала данные о связях кандидата в президенты США Джо Байдена с газодобывающей компанией Burisma, которая вела бизнес на Украине при участии его сына Хантера, входившего в совет директоров компании.
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Издание обнародовало переписку его сына Хантера Байдена с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который был директором по международному развитию Burisma Group. В письме от 17 апреля 2015 года Пожарский благодарит Байдена-младшего за организацию встречи со старшим Байденом в Вашингтоне.

В другом письме от мая 2014 года Пожарский просит Хантера Байдена подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Оба письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в одну из мастерских в штате Делавэр. Там же было видео полового акта Хантера Байдена с неизвестной женщиной и употребления наркотиков. Владелец мастерской сообщил о находке в ФБР, потому что тот, кто оставил компьютер, не вернулся за ним. Прежде чем отдать компьютер, мастер скопировал содержимое и передал их адвокату бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа. Так они оказались в СМИ.

New York Post пишет, что все это опровергает то, что Джо Байден непричастен к делам Burisma на Украине.

Весной бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко заявил, что Петр Порошенко получил за закрытие дела против Burisma 200 млн долларов. О личной заинтересованности Джо Байдена в закрытии уголовного дела свидетельствует тот факт, что Байден сам рассказывал, как он заставил Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, а тот как раз занимался делом Burisma. Байдену так было нужно увольнение Шокина, что он даже пообещал в обмен продавить кредит Украине на 1 млрд долларов.

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New York Post опубликовала компромат на Байдена, связанный с Украиной

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Теги: США, Джо Байден, Украина



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