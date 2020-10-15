New York Post опубликовала компромат на Байдена, связанный с Украиной

New York Post опубликовала данные о связях кандидата в президенты США Джо Байдена с газодобывающей компанией Burisma, которая вела бизнес на Украине при участии его сына Хантера, входившего в совет директоров компании.

Байдена-старшего давно обвиняют в прикрытии коррупционных схем компании на Украине из-за давления на руководство страны.

Издание обнародовало переписку его сына Хантера Байдена с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который был директором по международному развитию Burisma Group. В письме от 17 апреля 2015 года Пожарский благодарит Байдена-младшего за организацию встречи со старшим Байденом в Вашингтоне.

В другом письме от мая 2014 года Пожарский просит Хантера Байдена подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Оба письма входили в массив данных, извлеченных с жесткого диска, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в одну из мастерских в штате Делавэр. Там же было видео полового акта Хантера Байдена с неизвестной женщиной и употребления наркотиков. Владелец мастерской сообщил о находке в ФБР, потому что тот, кто оставил компьютер, не вернулся за ним. Прежде чем отдать компьютер, мастер скопировал содержимое и передал их адвокату бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа. Так они оказались в СМИ.

New York Post пишет, что все это опровергает то, что Джо Байден непричастен к делам Burisma на Украине.

Весной бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко заявил, что Петр Порошенко получил за закрытие дела против Burisma 200 млн долларов. О личной заинтересованности Джо Байдена в закрытии уголовного дела свидетельствует тот факт, что Байден сам рассказывал, как он заставил Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, а тот как раз занимался делом Burisma. Байдену так было нужно увольнение Шокина, что он даже пообещал в обмен продавить кредит Украине на 1 млрд долларов.