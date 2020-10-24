"Расстроен и не хочет никого видеть": Ефремов не захотел общаться с общественниками, посетившими СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович рассказала о посещении СИЗО№5, в котором пока находится Михаил Ефремов. На этой неделе суд рассматривал его апелляцию, но скостил артисту лишь полгода (будет сидеть 7,5 лет вместо восьми), тогда как Ефремов рассчитывал на "наказание, не связанное с лишением свободы".

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"Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть", - рассказала Литвинович на своей странице в Facebook.

Она также сообщила о более тревожных вещах. На прошлой неделе московские СИЗО стали работать в ограниченном режиме из-за коронавируса.

"Все плохо с медицинской помощью. Просьбы по врачам, обследованиям и лекарствам, которые мы писали месяц назад, 21 сентября, не исполнены. Там очень плохо работает медсанчасть, к ней много нареканий у нас, - пишет общественница. - Обнаружили, что в одной из камер люди спят по очереди! В камере 11 коек, а людей - 12. Перелимит есть и в другой камере, но там хотя бы поставили раскладушку. Нас сейчас не пускают по камерам и мы многого не знаем, поэтому что там, в других камерах? Бог весть".

Также у находящихся под стражей есть претензии к еде: ужин приносят в 11 вечера. "Чай пахнет чем-то неприятным, рыба на ужин вчера была как всегда несъедобная. И при этом отменены передачки. Печаль", - заключает Литвинович.