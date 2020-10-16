Московские СИЗО приостановили прием арестантов из-за коронавируса

В Москве, где ситуация с коронавирусом остается самой сложной по стране (за последние сутки более 5 тыс. заболевших), почти все следственные изоляторы приостановили прием арестантов.

По словам ответсека московской ОНК Алексея Мельникова, теперь граждан будут направлять в СИЗО №7 на карантин, который продлится от двух недель до месяца. Только после этого арестованных будут направлять в другие учреждения, передает РИА Новости.

Также в СИЗО пока не будут проводить свидания и приём передач за исключением посылок с лекарствами.