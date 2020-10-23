23 Октября 2020
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"Девальвация рубля — это круто"

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Коллаж, цифровой рубль (2020) | Фото: Накануне.RU

Пилотное использование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года - Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала проект цифрового рубля, представленный регулятором для обсуждения. По ее словам, на эту идею приходит много отзывов.

"Мы считаем проект многообещающим. Он вписывается в развитие цифровой экономики. Запуск в ближайшем будущем вполне реален, но нам надо оценить как плюсы, так и риски. До конца года мы будем собирать отзывы и обсуждать их. Если будет принято решение о целесообразности, мы подготовим полноценную концепцию, потом будет пилотный проект на ограниченном количестве пользователей (конец 2021 года)", - рассказала Набиуллина на пресс-конференции.

По словам главы ЦБ, задачи вытеснения наличных денег не стоит. "Это будет третья форма денег в дополнение к наличным и безналичным. Граждане и бизнес сами будут выбирать для какого случая каким типом им удобнее пользоваться. Задачи экономить на эмиссии мы не ставим. Распространение цифрового рубля будет плавным, люди и бизнес будут приглядываться", - полагает председатель Банка России.

печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей(2017)|Фото: gazeta.a42.ru

Она согласилась с тем, что цифровой рубль не будет иметь такой анонимности, как наличные деньги. Но при этом пообещала повышенную конфиденциальность операций. Держать реестр цифровой валюты будет ЦБ, видимость операций для банков обсуждается – это будет зависеть от выбранной модели валюты.

"Это удобство расчетов, расчеты можно будет осуществлять офлайн, без интернета. Цифровая валюта может легко встраиваться в цифровую экономику и т.д. И есть спрос. Развиваются системы платежей и расчетов. Люди и бизнес хотят быстрых, практически моментальных расчетов. Цифровой рубль будет эмитирован ЦБ, ЦБ отвечает за устойчивость этой валюты. Вызов для нас пока – это технология офлайн-расчетов. Риски – в безопасности. Предметом для анализа является влияние цифрубля на финансовую сферу в целом", - пояснила Набиуллина.

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Пилотное использование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года - Набиуллина

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Теги: цифровой рубль, цифровая валюта, цб, эльвира набиуллина



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