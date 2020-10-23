ЦСКА не смог обыграть "Вольфсберг" в матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА не смог обыграть австрийский "Вольфсберг" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы UEFA сезона 2020/2021.

Встреча завершилась со счётом 1:1. У армейцев счёт своим голам за новый клуб открыл Адольфо Гайч, аргентинец отличился на 5-й минуте игры после передачи Николы Влашича. На 42-й минуте счёт сравнял Михаэль Линдль, отличившийся с пенальти, который был назначен за фол защитника Виктора Васина.

Отметим, что вы первых турах Лиги чемпионов и Лиги Европы четыре российских клуба не смогли одержать ни одной победы: ничьи в активе у ЦСКА, "Локомотива" и "Краснодара", поражение - у "Зенита".