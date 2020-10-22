22 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Алексей Миранчук (2020) | Фото: twitter.com/atalanta_bc

"Лучше дебюта и не придумаешь". Миранчук отличился в первом же матче за "Аталанту" в Лиге чемпионов

Российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал в итальянской "Аталанте" и сразу же отличился забитым мячом.

Клуб из Бергамо в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA встречался на выезде с датским "Митьюлландом". Встреча завершилась со счётом 0:4.

Первый мяч в игре забил Дуван Сапата (26-я минута), до перерыва отличились также Алехандро Гомес (36) и Луис Мурьель (42). Миранчук появился на поле на 80-й минуте, заменив Сапату, и менее чем через 10 минут смог забить свой первый мяч за клуб (88). Алексей получил мяч на линии штрафной площади и эффектным обводящим ударом с левой ноги отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Теперь 25-летнему россиянину предстоит дебютировать за "Аталанту" в чемпионате Италии.

В другом матче группы D английский "Ливерпуль" на выезде с минимальным счётом переиграл амстердамский "Аякс" - 0:1.

Добавим, что бывший клуб Миранчука российский "Локомотив" накануне на выезде добился ничейного результата с австрийским "Зальцбургом" - 2:2.

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"Лучше дебюта и не придумаешь". Миранчук отличился в первом же матче за "Аталанту" в Лиге чемпионов

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Теги: Алексей Миранчук, Аталанта, футбол, Лига чемпионов, Митьюлланд, гол



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