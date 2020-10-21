В ВЭФ предупредили об угрозе 85 миллионам рабочих мест из-за новых технологий

Развитие новых технологий может вытеснить с мирового рынка труда 85 млн рабочих мест, при этом появятся около 97 млн новых. Об этом говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF, ВЭФ) The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест 2020").

Отмечается, что, несмотря увеличения числа новых рабочих мест, темпы прироста замедлятся.

К 2025 году собираются уменьшить число рабочих мест 43% работодателей. Еще 41% хочет активнее использовать подрядчиков, а 34% - расширить штат, сообщает Regnum.

В ближайшие пять лет 40% работников придется переучиваться, это займет не менее полугода. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации.

Темпы внедрения технологий в ближайшие пять лет останутся прежними, хотя в некоторых областях они могут заметно ускориться. В числе трендов — облачные вычисления, технологии, связанные с большими данными и электронной коммерцией.