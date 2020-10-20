"Верим в разум". В Ростехе не верят, что США могли уничтожить десятки аппаратов ИВЛ

В Ростехе не верят, что США могли уничтожить десятки аппаратов ИВЛ уральского производителя, которые были поставлены в Штаты в качестве помощи при борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных от России. Отмечается, что с аппаратами "Авента-М" возникли проблемы - для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. В больницах их нельзя было использовать без адаптера.

"Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии" - сказали в концерне КРЭТ Ростеха.

Там отметили, что не видели никаких официальных документов на этот счет. "Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации", - цитирует ТАСС пресс-службу концерна.

В мае сообщалось, что США приняли решение не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

В начале апреля Россия отправила в США медицинскую аппаратуру, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M". В Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам.