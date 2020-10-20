20 Октября 2020
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Общество За рубежом
Аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) – &quot;Авента-М&quot; (2020) | Фото: rostec.ru

США утилизировали аппараты ИВЛ, поставленные из России в начале пандемии

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных от России. Об этом в ведомстве сообщили изданию BuzzFeed.

Отмечается, что с аппаратами "Авента-М" возникли проблемы - для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. В больницах их нельзя было использовать без адаптера.

В мае сообщалось, что США приняли решение не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

В начале апреля Россия отправила в США медицинскую аппаратуру, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M". В Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам.

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США утилизировали аппараты ИВЛ, поставленные из России в начале пандемии

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Теги: сша, аппараты ивл, россия



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