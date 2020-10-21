В Кремле исключили, что Россия могла поставить в США некачественные аппараты ИВЛ

В Кремле прокомментировали решение американских властей утилизировать российские аппараты ИВЛ.

Россия оказала США помощь в тяжелый момент, что они с ней сделали - не вопрос Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, могла ли российская сторона отправить США негодные аппараты, представитель Кремля ответил, что такого не может быть, передает ТАСС.

Он также отверг версию о том, что аппараты не соответствовали напряжению, принятому в электросети в США. "Существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения, с этим нет никаких проблем", - сказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных от России. Отмечается, что с аппаратами "Авента-М" возникли проблемы - для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. В больницах их нельзя было использовать без адаптера.

В Ростехе не поверили в то, что США могли уничтожить десятки аппаратов ИВЛ уральского производителя, которые были поставлены в Штаты в качестве помощи при борьбе с пандемией коронавируса.