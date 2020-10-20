20 Октября 2020
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Армия и ВПК В России Москва
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Минфин предложил кардинально сократить армию и расходы на нее

Министерство финансов направило в Совет безопасности России предложения по реформированию силовых структур. Изменения предлагаются не только для армии, но и для МВД, ФСИН и других силовых ведомств, пишут "Известия".

Минфин предлагает оптимизацию (читай – сокращение) штата и создание единого расчетного центра, единой системы материально-технического обеспечения силового блока.

Сокращения штатной численности Минобороны предлагается провести на 10%. Сейчас в армии служит порядка миллиона человек, значит, сократить предлагается около 100 тыс. мест. Свободные вакансии предлагается сократить, а тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач, - переводить на гражданскую службу. В такую категорию могут попасть медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики.

Эксперты полагают, что сокращение штата армии даст не слишком большую экономию – порядка 5 млрд руб. в год. А вот на боеготовности Вооруженных сил это может отразиться негативно.

Также Минфин предлагает военным подольше носить военную форму, а при досрочном расторжении контракта еще и возмещать стоимость обмундирования "пропорционально сроку носки".

Армия 2020, солдаты в масках(2020)|Фото: Накануне.RU

Еще одна предложенная возможность сэкономить — обеспечение питания контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Еще одно предложение – перестать ежегодно индексировать военные пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. Сегодня он составляет 20 лет, включая учебу в военном вузе. Минфин предлагает увеличить срок выслуги до 25 лет, причем годы обучения в училище в них входить не должны. То есть если сегодня офицер может рассчитывать, что получит пенсию в возрасте примерно 36 лет, то в случае реализации предложений это произойдет на 10 лет позже.

Интересно, что недавно сокращение бюджетных ассигнований на оборонное ведомство осудил даже такой сторонник оптимизаций как Алексей Кудрин. Во время обсуждения бюджета на 2021 год глава Счетной палаты России заявил, что"скоро превратится в защитника Минобороны". "Я считаю, что оптимальный уровень для этой статьи расходов 2,8-2,9% ВВП", - сказал глава Счетной палаты (нынешний проект бюджета с плановым периодом до 2023 года предполагает сокращение расходов до 2,5% ВВП – прим. ред.).

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Минфин предложил кардинально сократить армию и расходы на нее

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Теги: минфин, минобороны, армия, сокращения, боеготовность, экономия



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