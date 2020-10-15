15 Октября 2020
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Экономика В России Москва
коллаж, Алексей Кудрин, Сергей Шойгу (2019) | Фото: Накануне.RU

"Я скоро превращусь в защитника Минобороны": Кудрин раскритиковал сокращение оборонного бюджета

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин раскритиковал проект бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года за излишнюю оптимистичность, а также за снижение расходов на здравоохранение, образование и оборону. Второй тренд особенно заметен в расчетах на 22 и 23 годы.

Кудрин считает, что достигнуть роста ВВП под 3% в 22-23 гг. не получится – таких цифр не было и в докризисные года. Также в прогноз, на котором построен бюджет, не была заложена вторая волна эпидемии, а она очевидно скажется на мировой экономике. "Мы прогнозируем падение ВВП в 4,2-4,8% по 2021 году", - сообщил аудитор на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.  

Глава СП отметил, что для такого резкого роста, на который рассчитывают в правительстве, нужны огромные инвестиции, а они будут сокращаться как из-за эпидемии (люди сберегают больше, чем тратят), так и в логике предыдущих лет, когда так и не удалось запустить новый инвестиционный цикл (в 2019 году инвестиции пали на 0,7%). "В этом году инвестиции упадут на 6,6%. Это уровень 2011 года в реальном выражении. Раскрутить инвестиции достаточно сложно, нужны новые меры", - говорит Кудрин.

Прогноз аудиторов по стоимости нефти чуть позитивнее, чем у правительства – $50-55 за баррель, но при этом продолжится падение курса рубля.  

рентген, медицина, оборудование, больница(2020)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Кудрин раскритиковал планы по снижению расходов бюджета на здравоохранение (с 3,2% в 2021 году до 2,9% в 2023 году), на образование. "Так явно нельзя показывать снижение вложений в человеческий капитал", - возмутился Кудрин.

"Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны. Расходы сокращаются с 2,7% до 2,5%. Я считаю, что оптимальный уровень для этой статьи расходов 2,8-2,9% ВВП", - сказал глава Счетной палаты. На это председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пошутил, что "Кудрин приближается по своим взглядом к [Сергею] Глазьеву" (оппоненту Кудрина во взглядах на экономику – прим. ред.). На это аудитор заметил, что его с Глазьевым принципиально разделяет видение места государства в экономике.

Кудрин раскритиковал и нацпроекты. На них запланированы значительные средства, а вот цели и контрольные показатели прописаны из рук вон плохо. Предусмотрено множество субсидий, которые непонятно кто и непонятно как будет распределять. К тому же вложения в закупку оборудования для образования обычно составляют 10-15 млрд руб. в год, а в госкомпании, которые, вообще-то, являются хозяйствующими субъектами, государство в ближайшие три года собирается вложить более 300 млрд руб. в виде субсидий. Кудрин считает это явным перекосом, не соответствующим прямым обязанностям государства.

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"Я скоро превращусь в защитника Минобороны": Кудрин раскритиковал сокращение оборонного бюджета

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Теги: бюджет, нацпроекты, алексей кудрин, критика



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