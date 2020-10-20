20 Октября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Кремль: Решений о сокращении армии не принималось

В Кремле заявили, что экспертное обсуждение реформы ВС РФ, в том числе сокращения должностей и пересмотра надбавок, может вестись, но никаких решений не принималось.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "в стадии принятия решения таких вопросов нет".

Ранее газета "Известия" сообщила, что Министерство финансов направило в Совет безопасности России предложения по реформированию силовых структур. Изменения предлагаются не только для армии, но и для МВД, ФСИН и других силовых ведомств.

Минфин предлагает оптимизацию штата и создание единого расчетного центра, единой системы материально-технического обеспечения силового блока.

Сокращения штатной численности Минобороны предлагается провести на 10%. Сейчас в армии служит порядка миллиона человек, значит, сократить предлагается около 100 тыс. мест. Свободные вакансии предлагается сократить, а тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач, - переводить на гражданскую службу. В такую категорию могут попасть медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики.

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Кремль: Решений о сокращении армии не принималось

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Теги: минфин, дмитрий песков, армия, сокращения



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