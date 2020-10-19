20 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО
ненецкий автономный округ, нао (2014) | Фото:

В НАО на месте разлива нефтепродуктов собрано 5 тонн загрязнённого грунта

К месту разлива нефти на реке Колва отправится следственно-оперативная группа. Участникам поездки предстоит оценить ущерб, нанесённый окружающей среде. Угроза дальнейшей утечки нефтепродуктов отсутствует. На межселенной территории Заполярного района в границах акватории Колвы от моста посёлка Харьягинский до границы НАО и Коми введён режим ЧС, сообщили Накануне.RU в окружном правительстве.
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"Губернатор округа недропользователю была предложена помощь, но нас заверили, что сил и средств хватает. На месте собраны 5 т загрязнённого грунта, использовано 400 кг сорбента. Помимо этого, установлены 4 рубежа боновых заграждений общей длиной 1,6 км. Сегодня в 120 километрах от места аварии будет установлено пятое заграждение длиной более 500 м. Также будут установлены скиммеры, это устройства для сбора нефтепродуктов", - сказал глава департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров.

Ранее на оперативном совещании, посвящённом случившемуся, губернатор Юрий Бездудный отметил, что власти "не намерены замалчивать случившееся".

"У нас перед глазами – и Камчатка, и Норильск. Я хотел бы сказать, что мы не намерены замалчивать никакую информацию. Тем более, что только за прошедшие сутки в социальных сетях появилось более 200 сообщений на тему утечки нефти в районе Харьягинского месторождения. Позиция и наша, и прокуратуры, и Росприроднадзора простая и понятная — мы ничего не намерены скрывать, будем объективно оценивать происшествие и его масштаб. Вчера был оперативно организован вылет межведомственной группы от НАО на место происшествия, введён режим ЧС. Собраны фото- и видеоматериалы, которые лягут в основу оценки. Если это потребуется, мы готовы мобилизовать технику и людей в помощь недропользователю для ликвидации последствий утечки", - сказал он.

Напомним, вечером 17 октября губернатор написал в Telegram, что на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная пленка.

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В НАО на месте разлива нефтепродуктов собрано 5 тонн загрязнённого грунта

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Теги: Ненецкий автономный округ, Харьягинское месторождение



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