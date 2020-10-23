В Усинске сняли режим ЧС из-за загрязнения реки в НАО

Власти города Усинска в Республике Коми сняли режим ЧС, введенный 18 октября из-за разлива нефти в реке Колве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Усинска.

Соответствующее постановление подписал глава города Николай Такаев.

Напомним, что режим ЧС был введен в Усинске 19 октября из-за нефтеразлива на реке Колва. На место обнаружения разлива незамедлительно выехала аварийная бригада с боновым заграждением и сорбентом. Выяснилось, что источником загрязнения стала разгерметизация недействующего нефтепровода на участке Южная Шапка — Харьяга. Объем разлившейся нефтесодержащей жидкости составил 0,9 тонны. По поручению прокуратуры Республики Коми Печорская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проведение проверки на месте происшествия.