В НАО разгерметизировался трубопровод, произошёл разлив нефтесодержащей жидкости

В Ненецком автономном округе на Харьягинском месторождении произошла утечка нефти. Об этом в своём Telegram сообщил губернатор региона Юрий Бездудный, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Дал поручение вылететь на Харьягинское месторождение межведомственной группе. В 8.00 сотрудники Росприроднадзора, Департамента природных ресурсов, ЦЛАТИ и природоохранной прокуратуры вылетели на место происшествия. Произошла разгерметизация недействующего трубопровода. В результате на поверхность воды вылилась нефтесодержащая жидкость", - уточнил руководитель НАО.

На участке выставлены боновые заграждения, применяются сорбенты.

Напомним, вечером 17 октября губернатор написал в Telegram, что на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная пленка. Компания-недропользователь выставила 150 м бонового заграждения.