В Коми администрация города ввела режим ЧС из-за загрязнения реки в НАО

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории городского округа Усинск в Коми после попадания нефтепродуктов в реку Колву в Ненецком автономном округе (НАО).

Как сообщает пресс-служба администрации города, режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен с 18:00 18 октября.

Напомним, в Ненецком автономном округе на Харьягинском месторождении произошла утечка нефти. 17 октября губернатор написал в Telegram, что на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная пленка. Компания-недропользователь выставила 150 м бонового заграждения.