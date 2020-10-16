16 Октября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото: admhmao.ru

России конец? Кудрин заявил о глобальном падении нефтяного рынка через 10 лет

Продолжающееся падение цен на нефть продлится недолго, считает бывший министр финансов России, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

По его словам, в ближайшее время стоимость нефти вернется к $40 за баррель. Однако через десять лет нефтяной рынок ждет глобальный спад. Как считает Кудрин, к этому приведут некие структурные изменения.

"Нефть может быть востребована — просто другие цены будут, и мы не будем получать того рентного дохода, который мы сейчас получаем",— сказал глава Счетной палаты, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в июле текущего года спрос на рынке нефти восстановился на 90% до коронавирусного уровня, заявил ранее министр энергетики Александр Новак. Он не исключил смягчение ограничений сделки ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти. "Мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения", - отметил Новак.

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России конец? Кудрин заявил о глобальном падении нефтяного рынка через 10 лет

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Теги: нефть, Кудрин



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