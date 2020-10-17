На МКС починили систему получения кислорода

На МКС починили систему получения кислорода.

Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции успешно провел работы по возобновлению функционирования системы "Электрон-ВМ". В результате система была вновь запущена и функционирует в полном объёме, сообщает Роскосмос.

О проблемах в воздушной системе стало известно 20 августа. Предположительно, она могла появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором. Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали утечек. 25 сентября экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался на российском сегменте для поиска утечки атмосферы.

29 сентября место утечки было локализовано - воздух сочился в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", в котором находится научная аппаратура.

Стартовавший к МКС 14 октября экипаж взял с собой оборудование для поиска места утечки воздуха и герметический материал для устранения неполадок.

15 октября в российском сегменте вышла из строя система получения кислорода. Сообщалось, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает – на станции есть запасы кислорода, также аналогичный комплекс есть в американском сегменте станции.

В тот же день космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке российского модуля "Звезда". ЦУП предложил заклеить скотчем предполагаемое место негерметичности.

Добавим, что за описываемый период на МКС произошло еще как минимум две поломки: 18 сентября в американском сегменте станции была зафиксирована утечка аммиака, а 8 октября сломался туалет в российской части МКС.