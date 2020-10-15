В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода

Не успел на МКС прилететь новый экипаж и устранить утечку воздуха, как на борту станции возникла новая проблема. На российском сегменте вышла из строя система получения кислорода, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров экипажа с Землей, которую ведет NASA.

Неполадка возникла в российском служебном модуле "Звезда". Речь о системе "Электрон-ВМ". Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает – на станции есть запасы кислорода, также аналогичный комплекс есть в американском сегменте станции.

Напомним, накануне на МКС прибыл новый экипаж в составе двух российских космонавтов и астронавтки NASA. До 22 октября на борту станции будут жить шесть человек, потом предыдущий экипаж улетит на "Союзе", а в ноябре на станцию прибудут еще шесть астронавтов – их доставит корабль SpaceX.

Как сообщало Накануне.RU, на борту прибывшей вчера экспедиции находится оборудование, с помощью которого будет устранена утечка воздуха. О ней стало известно несколько недель назад, космонавты нашли ее в одном из российских модулей и даже попытались подлатать станцию с помощью скотча, но это не дало эффекта. Предположительно, причиной образования утечки могло стать попадание в станцию микрометеорита или космического мусора.