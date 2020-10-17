17 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
Павел Погребняк (2020) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

Погребняк сыграет за "Урал" уже завтра - против "Арсенала"

Нападающий Павел Погребняк уже завтра сыграет за екатеринбургский "Урал", с которым накануне заключил повторный контракт.

По сообщению пресс-службы клуба, завтра Погребняк выйдет на газон тульского стадиона под номером 9, чтобы принять участие в матче 11-го тура РПЛ против "Арсенала".

Погребняк выступал в "Урале" на протяжении двух предыдущих сезонов. За это время нападающий провел в составе команды 27 матчей в РПЛ, став автором 6 забитых мячей. Также на его счету 2 гола в 6 матчах Кубка России. По завершению контракта, Погребняк покинул "Урал" в июле этого года в статусе свободного агента, однако спустя два с половиной месяца было принято решение о возобновлении сотрудничества.

Стоит отметить, что "Урал" испытывает острый дефицит нападающих. В заявке клуба в этом сезоне осталось всего два чистых форварда.

По оценкам наблюдателей, обе команды сейчас не в лучшем виде. Они "висят" друг за другом в середине турнирной таблицы, "Урал" на 11 месте, "Арсенал" на 12. На счету екатеринбуржцев всего семь голов, три матча прошли без побед, два - с поражением. Оружейники из пяти матчей выиграли один, однако известно, что стены родного стадиона им очень помогают - 90% побед "Арсенал" реализовал на домашнем газоне.

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Погребняк сыграет за "Урал" уже завтра - против "Арсенала"

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Теги: урал, арсенал, рпл



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