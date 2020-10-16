16 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
Павел Погребняк (2019) | Фото: Накануне.RU

Он обещал вернуться: Погребняк снова будет играть за "Урал"

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк возвращается в футбольный клуб "Урал", за который выступал в прошлом сезоне. Об этом Накануне.RU сообщил источник в екатеринбургской команде.
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Известно, что клуб близок к договоренности о контракте с Погребняком. О возвращении звезды российского футбола может быть официально объявлено уже в ближайшее время.

Напомним, Павел покинул "Урал" в июле этого года. Он выступал за команду на протяжении двух лет.

"Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, что еще будет повод вернуться в этот город", - заявлял тогда футболист.

Стоит отметить, что "Урал" испытывает острый дефицит нападающих. В заявке клуба в этом сезоне осталось всего два чистых форварда.

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Он обещал вернуться: Погребняк снова будет играть за "Урал"

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Теги: Погребняк, Урал, возвращение, Екатеринбург



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Ранее 24.07.2020 11:22 Мск "Я оставляю в Екатеринбурге много друзей": Погребняк покинул "Урал"

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