Он обещал вернуться: Погребняк снова будет играть за "Урал"

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк возвращается в футбольный клуб "Урал", за который выступал в прошлом сезоне. Об этом Накануне.RU сообщил источник в екатеринбургской команде.

Известно, что клуб близок к договоренности о контракте с Погребняком. О возвращении звезды российского футбола может быть официально объявлено уже в ближайшее время.

Напомним, Павел покинул "Урал" в июле этого года. Он выступал за команду на протяжении двух лет.

"Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, что еще будет повод вернуться в этот город", - заявлял тогда футболист.

Стоит отметить, что "Урал" испытывает острый дефицит нападающих. В заявке клуба в этом сезоне осталось всего два чистых форварда.