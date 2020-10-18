В Туле "Урал" проиграл "Арсеналу"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу над "Арсеналом". Матч состоялся в Туле, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Наша команда встречалась с местным "Арсеналом" и потерпела минимальное поражение. Единственный мяч на счету Ломовицкого. Несмотря на обилие моментов, наша команда не смогла набрать очков в этой игре. Также отметим, что два гола екатеринбуржцев – в исполнении Бикфалви и Шаболина – не были засчитаны из-за положения вне игры", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Отметим, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о "коронавирусных" ограничениях. До 31 декабря запрещено проведение организованных массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий с количеством одновременных участников более 20. Запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях. Кроме того, запрещена с 00.00 до 7.00 деятельность бильярдных, боулингов, ночных и караоке клубов, а также работа организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли и самовывоза). Указанные изменения, сообщает пресс-служба губернатора, вступают в силу с 19 октября.