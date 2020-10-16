В выходные в Екатеринбурге резко похолодает и пойдут снег с дождем

В ближайшие выходные в Екатеринбурге резко похолодает. Также возможны осадки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по прогнозам синоптиков в субботу, 17 октября, будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров днем покажут плюс 5-7 градусов, а ночью температура опустится до плюс 2-4 градусов.

В воскресенье, 18 октября, в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит плюс 4-6 градусов, ночью опустится до 0 градусов.

В понедельник, 19 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Днем потеплеет до плюс 10-12 градусов, а ночью температура опустится до 0.

При этом, согласно прогнозу, все три дня не ожидается сильного ветра, который был на Среднем Урале в эту пятницу.