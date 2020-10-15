15 Октября 2020
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болельщики сборной Мексики (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге за год закрылось 70% магазинов разливного пива

В России впервые за пять лет сократилось количество магазинов разливного пива. Геосервис 2ГИС сообщает, что в 15 российских миллионниках с октября 2019-го таких заведений стало меньше на 15% или на 1577 точек.

Аналитики сервиса говорят, что с 2015 года магазины разливного пива росли на 10-20% в год.

Наибольшее сокращение таких точек зафиксировано в Екатеринбурге — за год их стало меньше на 70%. В Москве число подобных магазинов уменьшилось на 24%, в Санкт-Петербурге — на 18%.

Выросло число пивных магазинов за год только в Новосибирске и Волгограде. Эксперты считают, что значительное влияние на динамику оказало закрытие отделов с разливным пивом в сети "Красное и белое". Также в целом по России сокращается популярность формата магазинов "у дома", в которых обычно и располагаются точки продажи разливного пива.

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В Екатеринбурге за год закрылось 70% магазинов разливного пива

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Теги: разливное пиво, закрытие магазинов, красное и белое



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