СМИ: Олег Тиньков не верит в будущее "забюрокраченного" "Яндекса"

Сегодня стало известно об отказе TCS Group (управляет Тинькофф-банком) от переговоров о продаже актива "Яндексу". Также в заявлении говорится, что компания больше не ведет переговоры о продаже с кем бы то ни было (накануне появилась информация, что МТС тоже пыталась вести переговоры о покупке банка).

А теперь The Bell публикует цитаты из письма, которое, якобы, главный акционер банка Олег Тиньков разослал сотрудникам, объясняя причины отказа от сделки:

"Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с "Яндекс[ом]". Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу: они хотели просто купить "Тинькофф", со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. "Тинькофф" не продается ни "Яндексу", ни МТС", — говорится в письме.

Тиньков также назвал "Яндекс" "забюрокраченной компанией", в будущее которой не верит. Бизнесмену не по нраву планы "Яндекса" по поглощению, но при этом он сам не против поглотить эту IT-компанию. Вообще, планы на будущее у победившего онкологию Тинькова, грандиозные: "Мы, а не они купим этот гав**-Яндекс!". По мнению Тинькова, его компания может дорасти до 20 млн клиентов, $1 млрд прибыли и свыше $10 млрд капитализации (сейчас — $4,6 млрд).

Ранее возможную сделку аналитики оценивали в $5,5 млрд. После сообщений о прекращении переговоров акции и Тинькофф-банка, и "Яндекса" упали на биржах.