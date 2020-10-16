16 Октября 2020
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Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото:Накануне.RU

Тинькофф не продается: компания прекратила переговоры с "Яндексом" о продаже банка

TCS Group (управляет Тинькофф-банком) прекратила переговоры с "Яндексом" и другими потенциальными покупателями о сделке по продаже кредитной организации. Об этом говорится на сайте Лондонской фондовой биржи.

"После обсуждений, в том числе и с контролирующим акционером TCS Group (Олегом Тиньковым) стороны не смогли договориться. Переговоры прекращены. Компания надеется и дальше сотрудничать с "Яндексом" в текущих и будущих проектах. Команда "Тинькофф" восхищается командой "Яндекса" и желает им успехов в построении своего бизнеса в будущем", - говорится в сообщении.

В релизе также сообщается, что "Яндекс" подтверждает окончание переговоров.

Стоит отметить, что переговоры с МТС или еще кем бы то ни было в банке тоже прекратили и собираются дальше развивать бизнес самостоятельно.

Напомним, о том, что переговоры еще только ведутся, говорил сам Олег Тиньков после того, как новость о возможной сделке появилась в конце сентября. Но тогда многие посчитали, что дело уже решенное, и акции "Яндекса" на таких новостях выросли до рекордных 5653 руб. за штуку, прибавив 15%.

Аналитики оценивали возможный размер сделки в $5,5 млрд. После приобретения Тинькофф-банка "Яндекс" мог бы стать крупнейшей финтех-компанией России и составить конкуренцию Сбербанку, с которым недавно "развелся", разделив бизнесы с совместным участием.

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Тинькофф не продается: компания прекратила переговоры с "Яндексом" о продаже банка

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Теги: тинькофф-банк, олег тиньков, яндекс, переговоры, продажа



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