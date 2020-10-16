ЦБ проверит несостоявшуюся сделку Тинькофф-банка и "Яндекса" на предмет инсайдерской торговли

Громкие новости сначала про переговоры о покупке, а затем – об отмене переговоров между Тинькофф-банком и "Яндексом" привлекли внимание Банка России. Регулятор собирается проверить несостоявшуюся сделку на предмет признаков инсайдерской торговли, передает ТАСС со ссылкой на департамент ЦБ по противодействию недобросовестным практикам.

"Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", - сообщил директор департамента Валерий Лях.

Напомним, в конце сентября, когда стало известно о переговорах банка и IT-компании, акции "Яндекса" выросли на 15% и достигли исторического рекорда. Сегодня акции обеих компаний просели, но не на столь значимые числа.