Свердловский депутат Госдумы не может победить коронавирус

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Максим Иванов, подхвативший коронавирус, пока не смог победить болезнь.

О том, что Иванов болен COVID-19, он рассказал сам в начале этой недели. По словам парламентария, после этого он сразу самоизолировался и начал лечение.

Как сообщил Максим Иванов на своей странице в Facebook, несмотря на это, его тест вновь оказался положительным.

"Подлость вируса в том, что обычно, в большинстве случаев, если прошел курс лечения ОРВИ, значит, практически здоров. В случае с COVID-19 вроде курс лечения прошел, а вирус никуда не делся. Пока", - рассказал депутат.

Он добавил, что пройдет повторное тестирование в понедельник.

Напомним, ранее Иванов рассказывал, каким образом он пытается победить коронавирус.