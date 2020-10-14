"Обоняние вернулось". Заболевший COVID-19 свердловский депутат Госдумы чувствует себя лучше

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Максим Иванов, заболевший коронавирусом, заявил, что чувствует себя лучше.

О том, что Иванов болен COVID-19, он рассказал в начале этой недели. По словам парламентария, он сразу самоизолировался и начал лечение.

Как сообщил сегодня Максим Иванов на своей странице в Facebook, ему назначили целый ряд препаратов: "Азитромицин", "Дезал", "Виферон" и другие.

"Температуры нет, самочувствие нормальное. И главное, обоняние вернулось. Стал варить себе кофе и понял, чувствую аромат", - рассказал депутат.

По его словам в ближайшее время он опять сдаст тест на коронавирус.

"Если отрицательный, то еще один, надеюсь, тоже отрицательный, и на работу", - добавил Иванов.

Напомним, ранее COVID-19 переболела семья другого свердловского депутата Госдумы – Антона Шипулина.