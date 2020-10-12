"Из симптомов только потеря обоняния". Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заразился COVID-19

Депутат государственной думы от Свердловской области Максим Иванов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Самоизолировался и начал лечение. Переношу болезнь пока в легкой форме - из симптомов только потеря обоняния. Работаю на удаленке: завтра заседание комитета по видеосвязи", - написал депутат.

Максим Иванов также пожелал подписчикам внимательно следить за здоровьем и, в особенности, за потерей обоняния, что может свидетельствовать о заболевании при отсутствии других симптомов.