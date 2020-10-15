15 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество covid-зараженных свердловчан приближается к 32 000

На территории Среднего Урала лабораторно подтверждено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 144 случая в Екатеринбурге, остальные являются жителями Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Верх-Нейвинского, Красноуфимска, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Ачитского городского округа, Тугулыма, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Кировграда, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского муниципального района.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев составляет 31 тыс. 974, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе. При этом, количество выздоровевших за весь период пандемии пополнилось еще на 196 человек и теперь составляет 23 тыс. 729.

К сожалению, продолжает пополняться и статистика смертности: зарегистрировано семь новых смертей от COVID-19, общее число – 672.

Состояние 190 пациентов диагностируется как тяжелое. Из них 168 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 94 – на аппаратах ИВЛ. 617 пациентов находятся в состоянии средней тяжести и наблюдаются специалистами в местных лечебных учреждениях.

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Количество covid-зараженных свердловчан приближается к 32 000

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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