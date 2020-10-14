14 Октября 2020
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Общество В России
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова (2020) | Фото: Krasnews

"Зачем это вообще?" Красноярцы возмутились закрытой встречей с главой Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прибыла в Красноярск, где Арбитражный суд рассматривает иск властей к "Норникелю".
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Сначала она посетила заседание, где рассматривалось дело о привлечении компании к ответственности за экологический урон в результате разлива нефтепродуктов, а затем встретилась с горожанами. Интерес к резонансному ЧП на севере региона проявили многие, но внезапно выяснилось, что встреча с общественностью оказалась закрытой - то есть пускали на нее далеко не всех, а только избранных, несмотря на весь масштаб аварии.

Журналистам Krasnews всё же удалось сделать запись двухчасового мероприятия. В целом высказывания чиновницы были довольно обтекаемые, а на вопрос о том, как в ведомстве оценивают сумму ущерба из-за разлива топлива, Светлана Радионова ответила буквально так:

"После того, как началось судебное заседание, все вопросы относительно суммы иска, ущерба и так далее решает суд. Хозяин там один - это судья".

В итоге длительная беседа вместо того, чтобы расставить все точки над "i", наоборот, породила недовольство у многих общественников и заставила усомниться в полезности мероприятия. Экс-глава Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко заявила, что "история вышла некрасивая".

"Мне сложно сказать, почему был такой отбор. Одних общественников, более "тихих", пускали, а других нет. Людей делят на спокойных и беспокойных, на нужных и ненужных, когда общественников и СМИ делят на тех, кто под крылом администрации, и тех, кто остался за бортом. Безобразие полное - я считаю, что если чиновник такого уровня приезжает в Красноярск, то двери должны быть открыты для всех, и она должна отвечать на любые вопросы, какие бы они ни были. Она для этого и приехала. Другое дело если она некомпетентна - тогда зачем вообще собирать брифинг с журналистами?" - рассказала Накануне.RU Татьяна Давыденко.

Напомним, в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива. Надзорное ведомство требует с компании 147,8 млрд руб., в "Норникеле" с такой оценкой не согласны. После нескольких месяцев разбирательств Росприроднадзор подал в суд.

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"Зачем это вообще?" Красноярцы возмутились закрытой встречей с главой Росприроднадзора

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Теги: Росприроднадзор, Норникель, Красноярск, Давыденко



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