Перед открытием по пуровскому мосту пробегут сотни спортсменов

16 октября спортсмены и жители города Тарко-Сале, районов Лимбяяха и Коротчаево, поселков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале примут участие в массовом забеге в честь открытия моста через Пур, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

Начало массового забега - 10.00, со стороны Коротчаево. Спортсмены преодолеют дистанцию в 1000 метров - длина моста без подходов.

Также километровую дистанцию пробегут руководители окружного департамента по физической культуре и спорту. Всего в забеге планируется участие более 100 человек.

На финише каждый спортсмен получит приз с символикой моста – футболки и медали. Все желающие смогут сделать памятную фотографию в организованной фото-зоне.

Напомним, строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Мост объединит Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с региональными дорогами. Навсегда решится вопрос с переправой в период распутицы. Объект возведен со значительным опережением графика. С открытием нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы.

Движение по мосту гарантировано будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, общественного транспорта, мотоциклов, гужевого транспорта. Плата будет взиматься только с грузового транспорта и спецтехники. При этом тарифы снизятся почти в два раза по сравнению с действующими сейчас на понтонной переправе.

Максимальная стоимость проезда по пуровскому мосту превышает миллион рублей - такую цену придется заплатить грузовику или седельному тягачу с массой 80 тонн и двумя прицепами такой же массы.