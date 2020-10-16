Ямальские спортсмены в честь открытия Пуровского моста совершили забег на 1000 метров

В честь торжественного открытия моста через реку Пур (ЯНАО), спортсмены осуществили массовый забег на дистанцию 1000 м., что является длинной самого моста без подходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нового Уренгоя, в забеге участвовало более 100 жителей Пуровского, Тазовского районов, Коротчаево и Лимбяяхи.

В 16.00 состоится церемония торжественного открытия Пуровского моста, после чего сразу откроется и движение для автомобилей

Напомним, строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Мост объединит Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с региональными дорогами. Навсегда решится вопрос с переправой в период распутицы. Объект возведен со значительным опережением графика. С открытием нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы.

Движение по мосту гарантировано будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, общественного транспорта, мотоциклов, гужевого транспорта. Плата будет взиматься только с грузового транспорта и спецтехники. При этом тарифы снизятся почти в два раза по сравнению с действующими сейчас на понтонной переправе.

Максимальная стоимость проезда по пуровскому мосту превышает миллион рублей - такую цену придется заплатить грузовику или седельному тягачу с массой 80 тонн и двумя прицепами такой же массы.