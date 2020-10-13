Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум с требованием уйти

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Об этом сообщается в ее тelegram-канале.

Так, Лукашенко до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата национальная забастовка.

Кроме того, в заявлении Тихановской содержатся другие требования – остановить насилие на улицах и освободить всех "политзаключенных".

Напомним, Тихановская уехала из Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. Она уклоняется от ответов на вопрос, как именно она уехала в Литву, говорит только, что это был вынужденный шаг.

Лукашенко ранее заявлял, что "спас" Тихановскую. По его словам, во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею могла стать Тихановская, но женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву.