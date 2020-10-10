10 Октября 2020
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России зафиксирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В России зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

За сутки выявлено 12 846 новых случаев. Это максимальный прирост заболевших с начала пандемии. Общее число заразившихся в стране достигло 1 285 084, умерших — 22 454.

Новые случаи выявлены во всех 85 регионах. У 26% новых заразившихся отсутствуют симптомы. За сутки выздоровели 6781, с начала пандемии — 1 016 202 человека. Всего в стране проведено более 50,3 млн тестирований на коронавирус.

Лидерами по суточному росту заболевших стали Москва - 4105 случаев. Госпитализировано 1047 заразившихся.

Второе место занимает Санкт-Петербург - 501, третье - Московская область - 416. Дальше идут Ростовская область - 269, Нижегородская область - 257.

Отметим, что накануне число заразившихся составило 12 126 новых случаев.

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В России зафиксирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

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Теги: коронавирус, статистика, прирост



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