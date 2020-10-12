12 Октября 2020
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав: пандемия продлится еще не менее года

Эпидемия COVID-19 продлится еще не менее года.

Как сообщил главный пульмонолог Минздрава России, Сергей Авдеев, осенью наблюдается предсказуемое повышение заболеваемости. "Прогнозы строить сложно. Но, наверное, это несколько месяцев. А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать",— сказал эксперт, пишет "Московский комсомолец".

Тем временем, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не нашла подтверждения информации о побочном эффекте лекарства от COVID-19 "Фавипиравир".

Ранее СМИ сообщали что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений". Такие выводы содержались в докладе Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 "ФармаCOVID" на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

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Минздрав: пандемия продлится еще не менее года

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Теги: Минздрав, коронавирус



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