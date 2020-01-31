12 Августа 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура озвучит итоги проверки по "скорой" в Сатке до пикета работников

Результаты проверки соблюдения трудовых прав работников станции "Скорой помощи" в Сатке, которые приняли решение выйти на пикет из-за снижения зарплат, станут известны 5 февраля. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

"К 5 февраля уже примем решение", - подчеркнул он. Отметим, что именно в этот день пройдет протестная акция работников.

Как рассказала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области Светлана Суслина, в прошлом году прокуратура проводила совместно с министерством здравоохранения проверку по данному факту, но тогда грубых нарушений выявлено не было.

"В 2019 году произошло изменение системы оплаты труда. И пропорция между окладом и компенсационной частью заработной платы изменилась. Грубых нарушений трудового законодательства ни мы, ни государственная трудовая инспекция не нашли", - сообщила она.

В настоящий момент проводится новая проверка.

"Поскольку появилась новая информация в связи с готовящейся протестной акцией, мы вновь смотрим этот вопрос. На следующей неделе будут уже результаты. Уволен один человек по собственному желанию. Пока такие данные", - прокомментировала она.

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Прокуратура озвучит итоги проверки по "скорой" в Сатке до пикета работников

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Теги: Скорая помощь, Сатка



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