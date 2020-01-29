В Сатке работники "скорой" выходят на пикет из-за снижения зарплат

Сотрудники станции скорой помощи в Сатке, которые жалуются на снижение заработной платы, 5 февраля выйдут на пикет. Протестная акция согласована с администрацией города, передает корреспондент Накануне.RU.

Протестная акция "За сохранение здоровья жителей на территории города Сатки и Саткинского района" пройдет в сквере Славы.

Напомним, в декабре работники "скорой помощи" в Сатке записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую заработную плату. По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше. Так, выплаты за ночные смены сократились с 100% до 20%, за стаж – с 80% до 15%, за вредные условия труда – с 24% до 4%. С переходом на новую оплату труда заработная плата у водителей на ставку составила 13 тыс. руб., у фельдшеров – 17-18 тыс. руб.

В январе стало известно, что главный врач станции скорой помощи в Сатке Константин Лаптев уволил председателя профкома "Действия" Дмитрия Бурдина.