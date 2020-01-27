В Екатеринбурге на таксиста напал неадекватный клиент и забрал его машину

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в хищении автомобиля. Пьяный мужчина напал на таксиста.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 26 января около 2 часов ночи в дежурную часть отдела полиции №9 поступил сигнал от 33-летнего водителя такси. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил у него автомобиль "Мазда-3".

Со слов шофера, он подвозил клиента, который вел себя неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения. В районе улицы Мельникова пассажир вдруг набросился на водителя, из-за чего последний вынужден был покинуть машину. Нападавший пересел на его место и уехал.

Получившие ориентировку сотрудники ГИБДД остановили данный автомобиль в одном из дворов на улице Викулова: за рулем оказался 26-летний мужчина, который был пьян. Его доставили в дежурную часть, где выяснилось, что ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.