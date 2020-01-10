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Общество Приволжский ФО Пермский край
Бездомные собаки, заксобрание Прикамья (2019) | Фото: vk.com/permyaky

В Перми мальчика, на которого напали собаки, перевели на амбулаторное лечение

В Перми семилетнего ребенка, на которого напала стая собак, выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в минздраве края, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 29 ноября бродячие собаки напали на играющих детей. Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в частном секторе Висима. Как сообщало "Ъ", родителям ребенка поле инцидента должны были выплатить 300 тыс. руб.

В региональном СКР уточнили подробности произошедшего: отогнал стаю собак от семилетнего ребенка случайный прохожий. Он же вызвал "скорую". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

После инцидента с ребенком, глава Перми Дмитрий Самойлов уволил руководителя службы по регулированию численности животных Игоря Сафонова. Новым "ответственным за отлов" стал Лев Третьяков, который ранее занимал пост начальника отдела городской среды и природопользования администрации Перми.

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В Перми мальчика, на которого напали собаки, перевели на амбулаторное лечение

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Теги: бездомные собаки, отлов животных, дмитрий самойлов, ребенок



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