09 Октября 2020
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Совещание по экологической обстановке, Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

Цуканов: Свердловская область почти год оставалась без начальника ГУ МВД. Это повлекло ряд проблем

Во вторник, 17 сентября, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов принял участие в церемонии представления нового начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова.

Напомним, генерал Мешков был назначен новым руководителем свердловского Главка в сентябре. Его предшественник Михаил Бородин покинул свой пост около года назад - его перевели на аналогичную должность в Воронежскую область.

Сегодня Александра Мешкова представил первый заместитель Министра внутренних дел России Александр Горовой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, выступая на церемонии, Николай Цуканов отметил тот факт, что столь значимая территория, как Свердловская область, почти год оставалась без начальника Главного управления МВД, и это повлекло за собой ряд проблем.

По мнению уральского полпреда, своевременно не решались кадровые вопросы, ослабла дисциплина: в результате за второе полугодие минувшего и первое полугодие нынешнего года некоторые сотрудники полиции были привлечены к уголовной ответственности. Цуканов заметил, что недостатки в работе органов внутренних дел сказались на общем ухудшении криминогенной обстановки в области: за январь-август 2019 года количество зарегистрированных преступлений на Среднем Урале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3,9%.

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков(2019)|Фото: Управление МВД России по Астраханской области

Александр Мешков

"Надеюсь, что новый руководитель ГУ МВД России с первых дней начнет вникать в проблемные вопросы и принимать необходимые меры по их решению", - особо подчеркнул полпред.

В заключение Николай Цуканов выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел в регионе будут успешно решать стоящие перед ними задачи.

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Цуканов: Свердловская область почти год оставалась без начальника ГУ МВД. Это повлекло ряд проблем

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Теги: Цуканов, Мешков, полпред, МВД



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