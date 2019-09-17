Стала известна дата, когда новые депутаты гордумы Кургана выберут себе спикера

Депутаты вновь избранной Курганской городской думы соберутся на свое первое полноценное заседание 23 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

На нем парламентарии обязаны будут выбрать своего нового спикера.

Исходя из итогов партийной конференции "Единой России", новым председателем городского парламента станет Игорь Прозоров, его кандидатура была единогласно поддержана партийцами.

Партия власти в новом составе сохранила большинство, однако потеряла несколько своих "бойцов". От "Единой России" в парламент избраны 17 депутатов. Остальные девять человек - оппозиция, которую представляют депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Эти девять, скорее всего, отдадут свои голоса не в пользу Прозорова, однако большинство все-таки даст возможность "единороссу" стать новым спикером.