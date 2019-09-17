В кабмине утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Российское правительство утвердило разработанные ранее Минфином правила выплат многодетным семьям до 450 тыс. руб.

Средства предназначены на погашение ипотечного кредита. Право на компенсацию получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание кредита по ипотеке. Максимальный размер компенсации составит 450 тыс. руб. Средства можно будет использовать на погашение суммы задолженности. В случае если остаток задолженности будет меньше данной суммы, оставшиеся средства можно будет направить на погашение процентов за пользование ипотечным кредитом.

Поручение предоставить субсидии многодетным на погашение ипотечных займов дал президент России. Закон вступит в силу с 1 января 2019 г., это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году.