ОНФ: "Карту убитых дорог" в Екатеринбурге нужно актуализировать

Участники инспекции Общероссийского народного фронта посетили Екатеринбург и проверили состояние асфальта на транспортных дорогах города.

Как сообщили Накануне.RU в РИК ОНФ в Свердловской области, инспекторы проверили некоторые гарантийные участки, где ремонт проводился по проекту "Безопасные и качественные дороги" - проспект Ленина, улицы 8 Марта, Хомякова и Радищева. Во время проверки выяснилось, что "Карту убитых дорог" в Екатеринбурге необходимо актуализировать. Многие участки, отмеченные как "убитые", уже отремонтированы: речь идет про улицы Блюхера, Малышева, Белинского и Крылова.

Проблемные участки в основном были сосредоточены на окраинах и во дворах. В целом дорожная сеть приведена в порядок, поэтому инспекторы больше внимания уделили не качеству асфальта, а обустройству перекрестков, разметке и тротуарам.

В итоге за общее состояние дорог эксперты поставили "пятерку", а за безопасность - только "четыре". На интерактивный ресурс ОНФ "Карта убитых дорог" в Екатеринбурге было добавлено 134 объекта, что немного для такого крупного города.