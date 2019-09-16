08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
ремонт дорог (2019) | Фото:Накануне.RU

ОНФ: "Карту убитых дорог" в Екатеринбурге нужно актуализировать

Участники инспекции Общероссийского народного фронта посетили Екатеринбург и проверили состояние асфальта на транспортных дорогах города.

Как сообщили Накануне.RU в РИК ОНФ в Свердловской области, инспекторы проверили некоторые гарантийные участки, где ремонт проводился по проекту "Безопасные и качественные дороги" - проспект Ленина, улицы 8 Марта, Хомякова и Радищева. Во время проверки выяснилось, что "Карту убитых дорог" в Екатеринбурге необходимо актуализировать. Многие участки, отмеченные как "убитые", уже отремонтированы: речь идет про улицы Блюхера, Малышева, Белинского и Крылова.

ремонт дорог, улица Мостостроителей(2019)|Фото:Накануне.RU

Проблемные участки в основном были сосредоточены на окраинах и во дворах. В целом дорожная сеть приведена в порядок, поэтому инспекторы больше внимания уделили не качеству асфальта, а обустройству перекрестков, разметке и тротуарам.

В итоге за общее состояние дорог эксперты поставили "пятерку", а за безопасность - только "четыре". На интерактивный ресурс ОНФ "Карта убитых дорог" в Екатеринбурге было добавлено 134 объекта, что немного для такого крупного города.

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ОНФ: "Карту убитых дорог" в Екатеринбурге нужно актуализировать

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Теги: ОНФ, Карта убитых дорог, Екатеринбург



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