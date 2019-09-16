Башкирские предприятия не хотят экспериментов с четырехдневной рабочей неделей

Предприятия Башкирии, которые принимают участие в нацпроекте по повышению производительности труда, пока не собираются проводить эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра семьи и труда республики Юрий Мельников, передает РИА Новости.

Более 260 предприятий из Башкирии и еще 29 российских регионов входят в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости".

Как стало известно ранее, на этих предприятиях может быть введена четырехдневная рабочая неделя. Вопрос будет обсуждаться на совещании в Минтруде.

Речь идет о компаниях из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства. Замминистра экономического развития Петр Засельский отметил, что конкретных параметров перехода пока нет. Вывод о сокращении рабочей недели можно будет сделать после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.